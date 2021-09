Ainda dá tempo: 10 hotéis com promoções para o feriado de 7 de setembro

Redação

Do Rota de Férias



03/09/2021 | 06:56



Se você ainda não se programou para o feriado de 7 de setembro, mas deseja viajar, vale a pena conferir as promoções oferecidas em hotéis de todo o Brasil. Há desde hospedagem de luxo no litoral da Bahia até resorts e pousadas em São Paulo para quem deseja relaxar em casal ou família.

Promoções de hotéis no feriado de 7 de setembro

Pousada do Quilombo

Divulgação Pousada do Quilombo

Onde fica: São Bento do Sapucaí, São Paulo

Com vista privilegiada para a Pedra do Baú, o hotel tem uma estrutura de 170 mil metros quadrados de muito verde com diversos atrativos, como spa, ofurô, quadras poliesportivas, recreação infantil, tirolesa e uma área externa para caminhadas e momentos em família. É uma boa dica para quem quer passar o feriado de 7 de setembro na Serra da Mantiqueira.

Os pacotes incluem quatro diárias com café da manhã e uma refeição (almoço ou jantar) e partem de R$ 4.360 por casal.

—

Terras Altas

Divulgação Terras Altas Resort

Onde fica: Itapecerica da Serra, São Paulo

A infraestrutura inclui piscinas (uma aberta, com cascata e climatizada, e outra aquecida), quadras poliesportivas (tênis, futebol, beach tennis e vôlei de areia), academia, salas de jogos, videokê, playground, capela ecumênica, biblioteca, loja de conveniência e trilhas abertas em meio à Mata Atlântica, ideal para caminhadas.

A diária sai a partir de R$ 890 no pacote do feriado de 7 de setembro para dois adultos. Inclui pensão completa, com café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, com bebidas não alcoólicas (água, suco e refrigerante) nas refeições. A hospedagem é gratuita para uma criança de até 11 anos que permanecer no mesmo apartamento.

—

Bourbon Atibaia Resort

Divulgação Bourbon Atibaia Resort

Onde fica: Atibaia, São Paulo

A animação do feriado é garantida pelos personagens da Turma da Mônica que voltaram com suas aventuras de palco e sessões de fotos. Estarão no resort os personagens Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão (4/9), Mônica, Cebolinha, Milena, Jotalhão e Louco (5/9), Magali, Cascão, Milena e Lucca (6/9) e Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão (7/9). Além disso, as famílias também poderão curtir diversos workshops de vinho e automaquiagem, bem como o show“Uma Trapalhada no Gelo”.

As tarifas no feriado de 7 de setembro ficam em torno de R$ 1.365 para acomodação individual e R$ 1.950 para acomodação dupla.

—

Vale dos Sonho Hotel

Divulgação Vale dos Sonho Hotel

Onde fica: Guararema, São Paulo

A programação especial para o feriado da Independência tem início com um drinque de boas-vindas, chá da tarde todos os dias e, nas refeições, churrasco, feijoada no sábado e a paella. Os chalés e apartamentos são equipados com ar-condicionado, telefone e tv. Haverá recreação especial para as crianças durante todo o período do feriado, que esse ano será de 3 a 7 de setembro.

Os valores para hospedagem partem de R$ 2.500 por casal, incluindo todas as refeições.

—

Resort Tauá Atibaia

Divulgação – Gabriel Boieras Tauá Atibaia Resort

Onde fica: Atibaia, São Paulo

O hotel conta com piscinas térmicas e aquecidas, área fitness, spa, salões de jogos, quadras esportivas, cidade inteligente Jota City e recreação para crianças.

Os pacotes oferecem pensão completa (café da manhã, almoço e jantar), com bebidas cobradas à parte em todos os pacotes disponíveis. A hospedagem de crianças até 12 anos é gratuita. As diárias partem de R$ 1.509 no feriado de 7 de Setembro.

—

Pousada do Sandi

Divulgação Pousada do Sandi

Onde fica: Paraty, Rio de Janeiro

Localizada no Centro Histórico de Paraty, a pousada é referência em alta gastronomia na cidade. Ela é uma boa base para quem deseja curtir as atrações culturais e explorar a natureza da região.

Durante o feriado de 7 de setembro, há uma programação de quatro noites para casal, com valores a partir de R$ 3.860 + 10% de taxas de serviço. Crianças até 5 anos não pagam.

A hospedagem inclui café da manhã, passeio “Terra e Mar”, com duração de 6 horas, em um roteiro por ilhas e praias, e almoço em Paraty-Mirim (antigo sítio arqueológico).

—

Bourbon Cataratas do Iguaçu Resort

Divulgação Bourbon Cataratas do Iguaçu Resort

Onde fica: Foz do Iguaçu, Paraná

Uma das atrações especiais do feriado da Independência é o Agito Molhado em Família com jogos, músicas e brincadeiras nas piscinas para todas as idades. A programação especial conta ainda com oficinas gastronômicas, degustação de vinhos e cervejas artesanais e um bufê especial de cozinha brasileira, assinado pelo chef André Magon.

A diária no feriado de 7 de setembro é de R$1.537 para acomodação dupla com meia pensão, com hospedagem mínima de três noites.

—

IL Campanario

Divulgação Il Campanario

Onde fica: Florianópolis, Santa Catarina

O hotel conta com piscinas, jardins, áreas verdes e spa. Os hóspedes podem fazer passeios de bike e as aulas de futevôlei na praia. Outra atração é a torre do IL Campanario, que agora está aberta à visitação e é uma ótima pedida para quem quer apreciar a vista da região.

O pacote do feriado de 7 de setembro para duas pessoas, com no mínimo três noites, custa a partir de R? 2.697. Inclui café da manhã. Crianças menores de 6 anos não pagam (duas por apartamento).

—

Jurerê Beach Village

Divulgação Jurerê Beach Village

Onde fica: Florianópolis, Santa Catarina

Durante o feriado prolongado haverá recreação temática de primavera adulto e infantil. Entre as atividades estão quiz cultural, macroginástica, oficinas de trabalhos manuais, teatro de bonecos, cinema, aulas de dança, caça ao tesouro, hortinha kids, contação de histórias, pintura e bingo. As brincadeiras contarão com a presença de personagens de filmes e desenhos.

O pacote para duas pessoas, com no mínimo três noites, custa a partir de R? 1.461 com café da manhã. Crianças menores de 6 anos não pagam (duas por apartamento).

—

Itacaré Eco Resort

Divulgação – Além Silva Itacaré Eco Resort

Onde fica: Itacaré, Bahia

Este resort de luxo abriga 48 amplas suítes, com áreas de 36 a 40 metros quadrados, dispostas em dois blocos. O primeiro, com um pé na piscina, outro no playground, é ideal para famílias e pessoas com mobilidade. O segundo, no alto da propriedade, com vista parcial mar, é perfeito para casais. Todas as suítes contam com camas king size e varanda.

No feriado de 7 de setembro, o programa com quatro diárias para casal começa em R$ 5.241, com café da manhã e drinque de boas-vindas.