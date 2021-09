Mirella perde último Desafio de Sobrevivência da temporada; saiba tudo o que rolou na Ilha Record

03/09/2021 | 01:10



Mirella deus adeus para a Ilha Record! Laura Keller e Mirella se enfrentaram no último Desafio de Sobrevivência da temporada - lembrando que a atriz foi indicada pelo comandante Pyong e a pernambucana foi para a berlinda através dos votos da casa. O desafio era de sorte, as exploradoras precisavam escolher uma caixa, cada uma era representada por um número, e, dentro do objeto, poderia conter uma letra ou não, que formaria a palavra sobrevivente - havia também a possibilidade de conter valor em dinheiro.

O Desafio de Sobrevivência foi tenso, mas quem levou a melhor na prova foi Laura - Mirella foi direto para a Caverna do Exílio.