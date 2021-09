Thiago Auricchio se reúne com secretário de Justiça

da Redação



03/09/2021 | 00:01



O deputado estadual Thiago Auricchio (PL), com domicílio eleitoral em São Caetano, iniciou caminhada junto ao governo do Estado para sanção de seu projeto de instituição do código paulista de defesa da mulher, aprovado no mês passado pela Assembleia Legislativa.

Nesta semana, Thiago se reuniu com o secretário estadual de Justiça e Cidadania, Fernando José da Costa, e discutiu pontos da sua proposta. Entregou também em mãos a cópia simbólica da redação final do projeto.

“Foi um encontro extremamente produtivo e construtivo. Pontuamos algumas questões importantes e o secretário mostrou um grande interesse na sanção do projeto. Confesso que saí bastante animado”, disse Thiago. “Discutimos também a possibilidade de promover um grande encontro com a sociedade civil e organizada para discutir o projeto. Nossa ideia é ampliar e aproximar a população desse importante mecanismo que é o código”, adicionou.

O código paulista de defesa da mulher tem como objetivo concentrar em um único documento todas as leis estaduais de proteção e defesa da mulher que estão em vigor no Estado. O texto contém 165 artigos divididos em sete capítulos.

“Pretendo percorrer todas as secretarias envolvidas na tramitação do projeto para sensibilizar os secretários quanto a sanção do projeto. Estou confiante e com boas expectativas”, afirmou Thiago.