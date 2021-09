Erro de um metro e meio obriga Rio Grande da Serra a recolocar totem no trevo

Daniel Tossato



03/09/2021 | 05:32



A Prefeitura de Rio Grande da Serra colocou recentemente um totem em homenagem ao grupo de motociclistas Abutre’s bem no trevo de entrada da cidade, mas em perímetro que pertence ao DER (Departamento de Estrada de Rodagem), autarquia do governo do Estado de São Paulo. Sem autorização para isso, o município foi obrigado a refazer a homenagem e deslocar o monumento um metro e meio, agora dentro da área que pertence ao município.

Quem passa pelo local percebe que bem atrás de onde se encontra o totem dos Abutre’s, uma base semelhante já foi erguida para receber a estrutura que homenageia o clube de motoqueiros. Desta vez, em solo que pertence a Rio Grande da Serra.

Segundo Claudinho Monteiro (PTC), vereador que faz oposição ao prefeito da cidade, Claudinho da Geladeira (PSDB), a situação chega a ser “vexaminosa”. O parlamentar entende que, ao errar a posição, mesmo que seja por apenas um metro e meio o local correto para instalar a homenagem, o chefe do Executivo mostra que não conhece o próprio território do município.

“A situação chega a ser bizarra. Isso demonstra que o Claudinho da Geladeira não conhece a própria cidade em que vive. Agora ele (prefeito)terá que retirar a homenagem dali para colocar em área que pertence ao município”, declarou o parlamentar, que deixou claro não ter nada contra o grupo de motoqueiros.

A homenagem foi instalada no trevo da entrada da cidade em maio e contou com a presença do prefeito Claudinho da Geladeira na inauguração. O prefeito, por sua vez, explica que inicialmente o DER tinha aprovado a instalação do item em área que pertence à autarquia, mas que a decisão mudou com o tempo. “O grupo Abutre’s adotou a praça e cuida dela. Eles limpam a sujeira no local, o que é bom para a Prefeitura”, declarou mandatário da cidade. “Dessa forma, decidimos elaborar uma homenagem ao grupo (de motoqueiros) e deixar o símbolo deles na entrada da cidade”, afirmou. Segundo o chefe do Executivo, o emblema foi pago pelos Abutre’s.

O município recebe visita de centenas de motoqueiros, principalmente aos fins de semana, quando eles utilizam a cidade como última parada antes de partirem para a Vila de Paranapiacaba.

O DER confirmou que exigiu a transferência do monumento. “O DER solicitou a transferência do totem para a área de domínio do município. O pedido foi aceito pela Prefeitura, que pediu 15 dias para concluir a remoção”, sustentou a autarquia estadual por meio de nota.