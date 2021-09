Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



03/09/2021 | 00:01



O Grande ABC chegou ontem a marca de 10.060 mortes por Covid. Entre as sete cidades, 249.606 pessoas já foram infectadas com o coronavírus desde o início da pandemia e 232.377 se recuperaram da enfermidade. Somente ontem, a região contabilizou 509 novas confirmações da doença e 12 óbitos.

Entre quarta-feira e ontem somente quatro cidades registraram falecimentos. Foram quatro mortes em Santo André, quatro em São Bernardo, três em Diadema e uma em São Caetano.

Já em relação aos casos, todas as cidades tiveram novos registros, sendo 82 em Santo André, 151 em São Bernardo, 24 em São Caetano, 26 em Diadema, 224 em Mauá, uma em Ribeirão Pires e uma em Rio Grande da Serra.

No total, foram aplicadas ontem mais 25.038 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 7.888 referentes à primeira dose e 17.150, à segunda. Com isso, 71,6% dos moradores do Grande ABC já iniciaram o esquema vacinal, enquanto que 34,8% estão com a proteção completa.



ESTADO

Pela primeira vez em 2021 São Paulo registrou menos de 3.000 pacientes com Covid internados em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva). Além disso, o Estado baixou de 6.000 pessoas hospitalizadas com a doença: são 5.971 internados, somando 3.000 em enfermarias e 2.971 em leitos graves. A taxa de ocupação das vagas de emergência no Estado era de 34,7% e na Grande São Paulo é de 35,7%.

O balanço acumulado da pandemia totaliza 4.275.258 casos, sendo que 4.022.314 pessoas tiveram a doença e já estão recuperadas, incluindo 442.258 que foram internadas e receberam alta. Houve 146.179 mortes pela doença.



PAÍS

De acordo com dados do Ministério da Saúde, o Brasil chegou a 581.914 mortes por Covid, sendo que 764 foram registradas ontem. A taxa de letalidade está em 2,8%.

Foram reportados 26.280 novos casos de coronavírus, com isso o acumulado chegou a 20.830.495. Ainda há 446.856 casos em acompanhamento, ou seja, ainda não há confirmação de que os doentes estejam acometidos pelo coronavírus.

Desde o início da pandemia, 19.801.725 brasileiros se recuperaram da doença.