03/09/2021 | 00:01



Há duas décadas Santo André conta espaço especial na área de audiovisual. A ELCV (Escola Livre de Cinema e Vídeo) mantida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, oferece cursos gratuitos utilizando recursos digitais, com produção de baixo orçamento e busca a vivência prática e artística desta linguagem.

Nestes 20 anos já foram realizadas cerca de 2.000 produções, entre filmes e exercícios dos alunos, registros em cursos, oficinas e atividades da equipe e parceiros. O curso regular tem duração de três anos e já atendeu mais de 450 alunos. São oferecidas disciplinas como assistência de direção, direção, direção de arte e estética da imagem, edição e montagem, fotografia, história da imagem, produção, roteiro e som.

Localizada no Parque Antônio Pezzolo (Chácara Pignatari), atualmente realiza as atividades dos trabalhos de conclusão de curso com a turma 9 no formato on-line por conta da pandemia. A previsão é de abrir inscrições para a 10ª turma em 2022.

HISTÓRIA

A ELCV foi fundada em 20 de agosto de 2001 com base no projeto criado pelo dramaturgo e roteirista Luiz Alberto de Abreu. Passaram pela escola figuras históricas do cinema nacional, da propaganda e do audiovisual, como Waldemar de Lima, diretor de fotografia de Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964); Djalma Limongi Batista, diretor dos filmes Asa Branca: Um Sonho Brasileiro, Brasa Adormecida e Bocage, o Triunfo do Amor; e Daniel Solá Santiago, produtor de filmes como Pixote, Eles Não Usam Black Tie, Fé e Família Alcântara.

Além dos cursos, a ELCV já organizou diversas ações como exibição de filmes em diferentes espaços da cidade, cineclubes, palestras, workshops e até peças de teatro, em parceria com a ELT (Escola Livre de Teatro). A ELCV realizou também eventos com a Escola Livre de Dança e com a Orquestra Sinfônica de Santo André. O público geral das atividades chega a 25 mil pessoas ao longo dos anos.

Outras parcerias importantes foram firmadas com Sesc Santo André, MIS (Museu da Imagem e do Som), Associação Cultural Kinoforum, Itaú Cultural, Festival do Minuto, Oficinas Culturais, Instituto Poiesis, Ancine, Dia Internacional da Animação e a UFABC (Universidade Federal do ABC).

CURSO ABERTO

Até 8 de dezembro, a ELCV oferece o curso on-line cinema & história, ministrado por Celso Sabadin. Serão realizados 16 encontros retratando as principais fases do cinema mundial, contextualizadas com o momento histórico da época.

Os próximos encontros abordarão temas como Os Pilares da Construção do Cinema, Expressionismo Alemão, Impressionismo Francês, Formalismo Soviético e Realismo Poético Francês. O curso é aberto a todos os interessados, que podem participar do ciclo completo ou apenas de aulas específicas. Inscrições e mais informações: cinemaevideo@santoandre.sp.gov.br.