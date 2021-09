Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



03/09/2021 | 00:01



Santo André vai iniciar hoje a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid em idosos com 90 anos ou mais que residem em instituições de longa permanência. A Prefeitura anunciou a medida ontem, com isso será a primeira cidade do Grande ABC a adotar a dose de reforço, antecipando o calendário estadual que prevê a imunização desta faixa etária a partir de segunda-feira. São Bernardo começa a imunização de pessoas com 85 anos ou mais amanhã.

Os munícipes contemplados com a imunização suplementar receberam as duas doses da vacina Coronavac até fevereiro e já estão com o quadro vacinal completo há mais de seis meses, portanto aptos para a nova aplicação. Agora, serão ministrados imunizantes da Astrazeneca e da Pfizer, e não doses da vacina chinesa, já que, segundo o prefeito Paulo Serra (PSDB), Santo André tem reservas desses dois imunizantes.

“Vamos iniciar amanhã (hoje) a dose suplementar da vacinação. Nossas equipes irão até os idosos para aplicação de doses da Astrazeneca e da Pfizer, que são vacinas extras que vieram (para a cidade) e que não foram utilizadas em grupos específicos. Santo André não faz a xepa da vacina, mas faz o controle, o que permite, em muitas vezes, antecipar grupos, como é o caso agora”, frisou Paulo Serra.

O prefeito destacou ainda que a dose de reforço visa, sobretudo, controlar a disseminação de variantes, em especial a delta. “Somos a primeira cidade da região que começa a proteger ainda mais as pessoas mais idosas”, comemorou o tucano.

O chefe do Executivo explicou que a imunização começará nas casas de repouso e se estenderá ao longo do sábado e do domingo, mas que, na sequência, já no início da semana que vem, a cidade pretende ampliar o benefício aos idosos com menos de 90 anos. “Vindo a grade do governo federal, iniciamos também nos drives-trhus a vacinação suplementar dos idosos”, completou o prefeito.

Paulo Serra destacou que o município continua avançando na vacinação da primeira e da segunda dose nos demais públicos e pontuou que com mais de 854.897 vacinas aplicadas, o município já imunizou 100% da população adulta com pelo menos uma dose do fármaco e que 53% já está com o esquema vacinal completo. Segundo o tucano, o avanço na campanha refletiu na diminuição das internações decorrentes à complicações da doença – atualmente a taxa geral de ocupação de leitos sob gestão municipal é de 13%.

“Atingimos o menor índice, praticamente desde o início da pandemia, de ocupação. O nosso hospital de campanha do (Complexo Esportivo Pedro) Dell’Antonia está há dois dias sem nenhum paciente, o que é um dado que tem de ser registrado. E a região está seguindo para o mesmo caminho, de muita esperança” comemorou o prefeito.

No Estado, a dose adicional de vacina contra Covid nos idosos será iniciada na segunda-feira. Os grupos serão escalonados por faixas etárias com prioridade aos mais velhos.

De segunda-feira até o dia 12 receberão a dose adicional quem tem 90 anos ou mais, depois, entre 13 e 19, serão alcançada a faixa etária de 85 a 89 anos. Entre os dias 20 e 26, as doses estarão disponíveis para os paulistas que têm de 80 a 84 anos. Também estão inclusos neste período os adultos imunossuprimidos. A partir do dia 27, até 3 de outubro, serão contempladas pessoas na faixa de 70 a 79 anos. Concluindo esta fase ainda no mês de outubro, serão alcançados idosos de 60 a 69 anos entre os dias 4 e 10.