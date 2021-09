Governo trabalha para licitar trem intercidades em 2021, diz Rodrigo Garcia

02/09/2021 | 18:49



O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), anunciou que o governo trabalha para licitar o trem intercidades - ligando Campinas, Jundiaí e a cidade de São Paulo - até o fim do ano. Contudo, Garcia reforçou que a obra depende de ação do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Ministério da Infraestrutura para renovação de concessão à empresa MRS.

"Trabalhamos muito na renovação antecipada da Rumo que permitiu a São Paulo poder compartilhar o trecho de Jundiaí a Campinas e precisamos da renovação da MRS para compartilhar o trecho de Jundiaí a São Paulo", disse Garcia em entrevista ao Broadcast Live, nesta quinta-feira, 2. "Dependemos apenas disso para confirmar a data."