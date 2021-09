Ministro assina autorização de ferrovias em MG, SP, PR, ES, PI, PE, MT e MA

02/09/2021 | 18:21



O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, assinou nesta quinta-feira, 2, em cerimônia no Palácio do Planalto, dez pedidos de autorização para a construção de ferrovias em Estados como Minas Gerais, Mato Grosso e Maranhão. No evento, Freitas disse que o governo já passa de R$ 1 trilhão em investimentos contratados, o que vai resgatar a infraestrutura.

"Iniciamos hoje o setembro ferroviário. Estamos celebrando nossa independência logística", afirmou Tarcísio Freitas.

De acordo com o ministro, será assinado na Bahia na sexta-feira, 3, o contrato de concessão da Ferrovia de Integração Oeste/Leste.

Confira onde ficam os novos trechos:

- Água Boa/MT - Lucas do Rio Verde/MT: 557 quilômetros de extensão, investimento de R$ 6,4 bilhões;

- Uberlândia/MG - Chaveslândia/MG: 235 quilômetros de extensão, investimento de R$ 2,7 bilhões;

- Estreito/MA - Balsas/MA: 245 quilômetros de extensão, investimento de R$ 2,8 bilhões;

- Shortline entre Perequê/SP - TIPLAN/Porto de Santos/SP: 8 quilômetros de extensão, investimento de R$ 100 milhões;

- Maracaju/MS - Dourados/MS: 76 quilômetros de extensão, investimento de R$ 2,85 bilhões;

- Guarapuava/PR - Paranaguá/PR: 405 quilômetros de extensão, investimento de R$ 15,2 bilhões;

- Cascavel/PR - Foz do Iguaçu/PR: 166 quilômetros de extensão, investimento de R$ 6,25 bilhões;

- Açailândia/MA - Alcântara/MA: 520 quilômetros de extensão, investimento de R$ 6,5 bilhões;

- São Mateus/ES - Ipatinga/MG: 420 quilômetros de extensão, investimento de R$ 5 bilhões;

- Suape/PE - Curral Novo/PI: 717 quilômetros de extensão, investimento de R$ 5,7 bilhões.