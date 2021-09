EUA: eventos climáticos extremos reforçam urgência de investir em infraestrutura

02/09/2021 | 18:03



A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta quinta-feira, 2, que eventos climáticos extremos, como os incêndios e tempestades recentes no país, reforçam a necessidade de investimentos em infraestrutura. Em coletiva de imprensa diária, a representante defendeu o plano Build Back Better da atual administração, especialmente nos focos em resiliência climática, e nos "grandes passos" para enfrentar mudanças do clima.

No principal tema da coletiva, o Afeganistão, Psaki afirmou que "ninguém está discutindo a redução das sanções ao Taleban", mas que ao mesmo tempo "queremos garantir que haja assistência ao povo afegão", com a ajuda passando pelas mãos de outras organizações. "Vamos julgar o Taleban por suas ações", reafirmou, indicando que ainda "não estamos caminhando para o reconhecimento" do comando do grupo no país.

"Temos nas nossas mãos o acesso aos mercados internacionais", lembrou Psaki, apontando especialmente o fato de o Taleban não ter acesso ao dinheiro afegão no Federal Reserve (Fed) de Nova York, uma quantia estimada em bilhões de dólares.