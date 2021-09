Projeto de privatização da Sabesp está ligado à melhoria de serviço, diz Garcia

02/09/2021 | 17:27



O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), avalia que o projeto de privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) poderia melhorar a oferta dos serviços prestados bem como antecipar o prazo de universalização do acesso ao saneamento básico no Estado. Em entrevista ao Broadcast Live, nesta quinta-feira, 2, Garcia não respondeu sobre o prazo previsto pelo governo para que a empresa passe das mãos do Estado para a iniciativa privada, mas ressaltou que a Sabesp é "uma boa empresa pública e que tem entregado resultados".

"Qualquer decisão de privatização e concessão de serviço público tem que levar em conta o interesse público e o impacto que ela vai gerar na vida das pessoas. Não se fende estatal ou fecha órgão público se não for ao encontro do que as pessoas desejam: melhores serviços, antecipação de serviços", disse ele. "Não é o objetivo do governo fazer caixa, mas entendemos que ela a Sabesp nas mãos privadas poderia antecipar a universalização do saneamento básico em São Paulo, poderia ser mais eficiente na distribuição de água para a população de São Paulo que é atendida pela Sabesp, bem como criar novas estratégias para que melhore o serviço de saneamento", completou.

Segundo Garcia, a Sabesp talvez seja a "joia da coroa" para o interesse do mercado, mas não necessariamente de interesse das pessoas.

O vice-governador, que também ocupa o cargo de secretário de Governo, disse que divide com o secretário de Projetos e Ações Estratégicas, Rodrigo Maia, e o secretário estadual da Fazenda, Henrique Meirelles, o futuro da companhia.

Para o vice-governador, não se trata de ter um poder público gordo ou magro, mas sim equilibrado. "É fundamental que o Estado tenha capacidade de investir em áreas básicas", destacou.