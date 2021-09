Em Nova York, Thaila Ayala estoca comida após alerta de furacão

02/09/2021 | 17:11



A atriz Thaila Ayala, que atualmente está em Nova York, registrou nos Stories como está sendo a passagem do furacão Ida em sua região. Assustada com tantas notícias preocupantes, a brasileira decidiu estocar comida em casa.

No vídeo, ela explica:

- Temporal caindo em Nova York, vários alertas no celular de furacão, de ventania, de inundação. Corri na farmácia, tô ensopada, mas pra me preparar.

Estragos na casa de Cardi B

A mansão de Cardi B, localizada na cidade de Atlanta, já sofreu com os estragos do temporal. Nas redes sociais, a cantora mostrou sua casa completamente inundada e com objetos pessoais boiando entre os cômodos.

Ao se deparar com a situação, a cantora disse que o local estava começando a feder e escreveu:

Tempestade não é brincadeira.