Bianca Andrade fala sobre dificuldade da amamentação tendo prótese de silicone

02/09/2021 | 17:10



Bianca Andrade gosta de dividir todos os pontos que está passando da maternidade com seus fãs e seguidores e a influenciadora abriu recentemente uma caixinha de perguntas onde um fã comentou sobre a amamentação e o uso da prótese de silicone dela.

- Essa é uma questão extremamente importante de se debater. Meu seio direito ainda dói na hora de amamentar e sai muito menos leite, ainda tive mastite nele. Pode sim ser uma interferência do silicone. É uma peça dentro do seu seio, apertando os ductos, minha obstetra disse que tem chances sim, do silicone atrapalhar, mas nenhum médico me alertou disso na hora da cirurgia.

A mãe de Cris também comentou sobre o que a sua vida mudou após a chegada da criança.

- Mudei sobre muitas coisas depois que vivi a realidade. Amamentação foi a primeira. Nesse vídeo estava sentindo uma dor absurda. Sabia que iria doer, mas, além disso, o Cris tinha muita dificuldade de fazer a pega porque o bico do meu peito é mais plano. Durante 15 dias foi um pesadelo e até hoje não sei com que força aguentei passar por isso", desabafou ela, mostrando um vídeo em que amamentava o bebê.