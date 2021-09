Luciano Szafir revela ter perdido 22 quilos após internação por Covid-19: Não conseguia dar três passos

02/09/2021 | 17:10



Não foi fácil, mas ele venceu! Ainda se recuperando do tratamento contra o coronavírus e aprendendo a lidar com as sequelas, Luciano Szafir revelou que perdeu 22 quilos enquanto esteve internado, após ter uma embolia pulmonar e rompimento da parede do intestino por conta da doença. Durante uma live com a jornalista Leda Negle, ele contou:

- Perdi 22 quilos. Eu já recuperei dez ou 12 mais ou menos. Mas, assim, as pernas ficaram muito fracas, os braços, a parte respiratória. Eu tive cinquenta por cento [do pulmão] comprometido, talvez um pouco mais. Eu não conseguia dar três passos! Porque eu tive as cirurgias também, né? Não foi só a Covid [...] Eu fiz uma colostomia, eu estou com a bolsa. Eu tive um sangramento, então, eles me abriram três dedos abaixo do peito até abaixo do umbigo. Eu tive algumas coisas bem complicadas, por isso que eu fiquei tanto tempo no hospital, o que me deixou mais fraco ainda.

- Eu estava pele e osso. A minha perna, eu lembro que eu olhei assim e eu lembrei do meu avô. Se tirasse foto da minha perna, falava assim: Essa é uma perna de um senhor de 90 anos de idade [...] A minha perna estalava umas seis vezes a cada passo. [...] As pessoas seguram a placa Eu venci a Covid. Você venceu o primeiro tempo. Porque tem o segundo tempo. A batalha não termina aí. Às vezes você pode ter sorte como eu tive e você também não ter sequelas psicológicas. Você pode ter quase assintomática e pegar tanto medo que pode ter crise de pânico, uma série de sequelas. É muito importante cuidar dessas pessoas depois.