Em leilão, Equatorial arremata concessão no AP de serviços de água e esgoto

02/09/2021 | 17:05



Em um leilão fortemente disputado, com ágios altíssimos, a Equatorial arrematou o leilão de concessão dos serviços de água e esgoto para áreas urbanas em todos os 16 municípios do Amapá, atualmente prestados pela estatal Caesa, por R$ 930 milhões e ágio de 1.760%.

O vencedor superou lances de peso, como da Aegea, que ofertou outorga de R$ 384 milhões.

O novo concessionário investirá em torno de R$ 3 bilhões durante o período de 35 anos de contrato, sendo 70% destinados à melhora do esgoto e 30% para fornecimento de água.

Nos cinco primeiros anos deverão ser aplicados pelo menos R$ 984 milhões para melhorias de condições de acesso.

Ao fim do período de concessão, 285 mil unidades consumidoras passarão a contar com água encanada e 328 mil com a coleta de esgoto.