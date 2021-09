Aviões da Azul são pintados em homenagem aos 50 anos da Disney World

Redação

02/09/2021 | 21:56



A Azul revelou novos detalhes sobre a pintura especial que será feita em quatro de suas aviões para homenagear os 50 anos da Disney World, em outubro. Chamada de “A Frota Mais Mágica do Mundo“, o conjunto de aeronaves, todas elas Airbus A320, será personalizadas em vermelho, amarelo e preto para remeter ao Mickey Mouse.

Os aviões fazem parte da frota regular da companhia e voarão em rotas domésticas que incluem quase 50 aeroportos do Brasil. O primeiro trecho com a nova pintura será realizado em 1º de outubro de 2021, data em que oficialmente serão celebrados os 50 anos da Disney World, em Orlando.

Aviões da Azul celebram 50 anos da Disney World

“Estamos muito animados e felizes com esta parceria e mal podemos esperar para ver a primeira aeronave voando pelo céu do Brasil com as cores do Mickey Mouse”, diz Daniel Bicudo, diretor de marketing da companhia aérea.

Angel Sarria, diretor de marketing e vendas da Disney Destinations para a América Latina, também celebra a homenagem. “O lançamento do avião inspirado no Mickey Mouse é um marco. Para nós, é ainda mais especial que este ele coincida com os 50 anos da Disney World“, afirma.

50 anos da Disney World

A partir de 1º de outubro, novas experiências serão lançadas para celebrar os 50 anos da Disney World. A primeira delas é a atração Remy’s Ratatouille Adventure, inspirada no filme “Ratatouille” e que já tem uma versão que faz muito sucesso na Disneyland Paris. Em Orlando, ela ficará no Epcot.

A comemoração dos 50 anos da Disney World também contará com dois espetáculos noturnos: Disney Enchantment e Harmonious. O primeiro é um show de fogos de artifício imersivo no Magic Kingdom, enquanto o segundo promete colorir o céu do Epcot.