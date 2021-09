A italianidade dos Urbino, Valério, Vial, Zampieri, Zoboli...

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



03/09/2021 | 00:01



ENSAIO HISTÓRICO – VII

Pesquisa: Alfredo Sabatini (em memória)

Divulgação: Fulvio Bechelli

U

Urbino

V

Valério, Vanzela, Vazzola, Vendruscolo, Venturini, Venzol, Vertematti, Versolato, Vial, Vicentainer, Viesser, Villa, Vitorassi, Vitorini, Volpato e Volpi (padre).

Z

Zambaldi, Zambelo, Zamboni, Zamengo, Zampieri, Zanata, Zanela, Zanetti, Zangui (padre), Zanini, Zanioli, Zanon, Zanotti (padre), Zanuto, Zaparoli, Zapatera, Zardo, Sequetti, Zincaglia, Zoboli e Zucolo.

UM ALÔ AOS ESTUDANTES

Nomes. Italianos e tantos outros. Dá vontade de ir à casa de cada um, de cada família. Conversar. Pedir fotos. Anotar uma história de vida.

Estudante: o exemplo do Sr. Alfredo Sabatini e do Fulvio Bechelli está aí para ser seguido. Ouça seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. Se existe alguém que gosta de você e será sincero, são eles.

Estudante: pergunte quando o seu avô e a sua avó chegaram à sua cidade. Veja com eles uma foto – pode ser o retrato da carteira profissional. Anote o bairro onde a família foi morar. O trabalho realizado. As dificuldades encontradas. Temos certeza que eles ficarão felizes com as perguntas e com a conversa. Eles têm orgulho de você.

Depois, com a autorização deles, envie o resultado aqui para Memória – para vocês que manjam essas coisas de internet, fica fácil.

Em homenagem a todos eles, a foto de hoje, de estudantes como vocês. A foto que muitos guardaram. Esta, por exemplo, quem nos enviou foi o leitor Eduardo Bueno. Outra cópia foi publicada nos livros do querido historiador são-bernardense Attílio Pessotti, que identificou a maioria dos nomes.

Seguindo os ensinamentos do Sr. Alfredo Sabatini, vamos aos sobrenomes anotados por Attilio Pessotti da foto de 1918 dos alunos do antigo Grupo Escolar de São Bernardo: Almeida, Bechara, Bocaleti, Bueno, Canali, Catelan, Dala, Delegá, Dias, Duzzi, Galvão Bueno, Lima, Machado, Mattei, Modolin, Morelato, Pasin, Picolli, Pinto, Pires, Salvador, Setti, Soncini, Wunderlick, Zague, Zampieri, alunos dos professores Cassiano Faria e João Alves, que também estão na foto.

Diário há meio século

Sexta-feira, 3 de setembro de 1971 – ano 13, edição 1630 Mauá – Era alargada a Avenida Capitão João, a partir do Centro. Serviços – Diasa (Distribuidora e Importadora de Veículos), revendedora GM em Santo André, lançava dois novos modelos: Opala Cupê Gran Luxo e Opala Cupê SS. Esportes – Sociedade Beneficente e Recreativa de Vila Assunção, em Santo André, promovia, para 7 de setembro (de 1971) a prova pedestre Vitório Caminitti. Escrevia o presidente da entidade, Waldomiro Ament: “Esta prova leva o nome de Caminitti, em homenagem ao muito que fez pelo esporte em Santo André, e principalmente pelo pedestrianismo”.

Em 3 de setembro...

1901 – Paris, 3 – O vento que soprou rijo durante todo o dia de hoje impediu que o Sr. Santos Dumont fizesse novas experiências com o seu balão dirigível. Se o tempo permitir ele as fará amanhã. Fonte: Agência Havas. 1921 – Câmara Municipal de São Paulo debatia projeto permitindo a instalação, em vários pontos do Centro, de pavilhões para a venda de jornais e revistas. O ex-prefeito Antonio Prado havia eliminado os quiosques que faziam esse papel. Para os vereadores, era preciso que os novos pontos de venda fossem artísticos, não atrapalhassem a passagem e que também fossem construídos abrigos nas paradas de bondes. O certo é que nasciam, há um século, as bancas de jornais dos dias presentes. 1951 – Pelo Campeonato Paulista de Bola ao Cesto jogariam Rhodia e Ipiranga. Do certame participavam, também, o São Caetano EC, Nacional, Penha, Tietê, Floresta e Tupi. 1961 – João Goulart, como vice-presidente, prepara-se para assumir a Presidência da República com a renúncia do titular, Jânio Quadros. Fortemente policiadas as estações de Santo André e São Caetano. Ocupada a Companhia Brasileira de Cartuchos, em Utinga. Como medida de precaução aos escolares, determinou a Secretaria de Educação a paralisação das aulas nas escolas de Santo André, São Bernardo e São Caetano. Refinaria de Capuava fortemente guardada por 100 soldados do Exército, munidos de metralhadoras portáteis. 1996 – Inaugurada a Casa do Naturalista, em Paranapiacaba. 1976 – São Bernardo inaugura o 6º Salão de Móveis, no pavilhão de exposições Vera Cruz. São Caetano inicia a transferência da Faculdade Paulista de Serviço Social da Avenida Goiás para a Avenida Visconde de Inhauma, na Vila Gerty. 2011 – São Caetano inaugura ciclofaixa e fonte iluminada da Praça dos Imigrantes Municípios Brasileiros No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Ilhabela. Recriado em 1934, quando se separa de São Sebastião. No Brasil: Ângulo (Paraná), Pinheiro (Maranhão), São Gabriel da Cachoeira (Amazonas) e Senador Pompeu (Ceará).

Santo do Dia

Gregório Magno (Roma, 540-604). Foi papa entre os anos 590 e 604, quando faleceu.

Hoje