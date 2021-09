Obituário - 3 de setembro de 2021

Ademir Medici

Dermi Azevedo

(Jardim do Seridó, RN, 4-3-1949 – São Paulo, 1-9-2021)

Dermi Azevedo e Leonardo Boff foram os fundadores do Movimento Nacional de Direitos Humanos.

Em Natal, Dermi presidiu a Comissão Pontifícia Justiça e Paz da arquidiocese local.

No Rio de Janeiro, trabalhou com Boff na Editora Vozes.

Nos anos 90, atua no Diário do Grande ABC e dirige a Assessoria de Imprensa da Prefeitura de São Bernardo, no primeiro governo Mauricio Soares. Pede demissão por entender que o governo não vinha seguindo a linha defendida pelo Partido dos Trabalhadores.

Atua em vários veículos de comunicação, desde o Rio Grande do Norte até os grandes centros nacionais, o que inclui as revistas Manchete, Isto É, Visão e Veja, e o Jornal da Tarde (do grupo Estado). Atuou como correspondente internacional no Brasil e na Itália. Como ponto de honra, lutou pelos direitos humanos, o que o levou duas vezes à prisão.

Seu perfil foi traçado no filme “Atordoado, Eu Permaneço Atento”, que concorreu à melhor curta-metragem no 48º Festival de Cinema de Gramado.

Sobre o filme, há um ano, escreveu Mônica Manir para o blog TAB: (Dermi) foi levado ao Deops (Departamento de Ordem Política e Social) em 14 de janeiro de 1974, depois de agentes encontrarem em sua casa no bairro do Campo Belo, em São Paulo, o livro "Educação Moral e Cívica e Escalada Fascista no Brasil", coordenado pela educadora Maria Nilde Mascellani e com a digital intelectual de Dermi e da esposa, Darcy.

A PARTIDA

Dermi Azevedo era portador da Síndrome de Parkinson. Teve sete filhos, de dois casamentos. Falece aos 72 anos. Foi velado no Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo, do qual foi diretor.



SANTO ANDRÉ

Deolinda Moreira Bressan, 94. Natural de Dobrada (São Paulo). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

Fidalma Zampa Gaddi, 94. Natural de São Joaquim da Barra (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 30. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Victorio Gamberini, 92. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Clementino, em São Paulo, Capital. Dia 30. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Olívio Bibiano Matias, 88. Natural de Ubá (Minas Gerais). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 30. Vale dos Pinheirais.

Abadia de Fátima Barbosa Vendramini, 80. Natural de Araguari (Minas Gerais). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 30, em São Bernardo. Memorial Planalto.

Nelson Simões, 78. Natural de Iacanga (São Paulo). Residia na Chácara Recreio Internacional, em Suzano (São Paulo). Dia 30, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Onessi Rolim de Freitas, 74. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 30. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Abrão Fernandes, 61. Natural de Santa Mariana (Paraná). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jorge Gonçalves de Souza, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Botucatu, em São Paulo, Capital. Porteiro. Dia 30. Memorial Phoenix.

Marlene Ghilhen de Santo, 60. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Irene Bellotto Correa, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Moinho Velho, em São Paulo, Capital. Dia 30, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Maria José Oliveira dos Santos, 78. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 30. Jardim da Colina.

Maria de Fátima Oliveira, 71. Natural de São José de Piranhas (Paraíba). Residia no bairro Botujuru, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Neilton Firmino dos Santos, 67. Natural de Igreja Nova (Alagoas). Residia no Jardim Las Palmas, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Guiomar Falaguasta Rosa, 97. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Kasu Kakihata, 90. Natural do Japão. Residia no Jardim Maria Estela, em São Paulo, Capital. Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ana de Marqui Bogo, 89. Natural de Jaguariúna (São Paulo). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Jacyra de Bovi Torre, 82. Natural de Pedra Bela (São Paulo). Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Teruo Fujita, 79. Natural de Santo André. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 30. Jardim da Colina.

Osvaldo Inacio, 76. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Efigênia Celestina, 88. Natural de Diogo de Vasconcelos (Minas Gerais). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

Nilza Gonçalves da Silva, 73. Natural de Cachoeirinha (Pernambuco). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

Valdivino de Freitas, 69. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no Centro de Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

Izilda de Carvalho Santos, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

Renato Fernandes Nubile Azevedo, 43. Natural de Santos (São Paulo). Residia no Centro de São Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

Adailto Alves dos Santos, 43. Natural de Tapejara (Paraná). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Júlia Fideles Valente, 85. Natural de Cajuri (Minas Gerais). Residia no Jardim Rosina, em Mauá. Dia 30, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Osório Neves de Souza, 85. Natural de Brumado (Bahia). Residia no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Dia 30, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.