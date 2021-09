Luciano Huck admite choque após irmão caçula se assumir gay: Dose pesada de preconceito

02/09/2021 | 15:10



O que você fez durante a quarentena? Luciano Huck escreveu um livro recém-lançado com o título De Porta em Porta. Nele, o novo apresentador do Domingão revela que foi o primeiro da família a saber que o irmão, Fernando Grostein, de 40 anos de idade, é gay.

O episódio ocorreu lá em 1999, quando o cineasta tinha 28 anos de idade, e ganhou um capítulo inteirinho sobre o assunto, já que Huck conta ter ficado em choque com a notícia e com medo de enfrentar os próprios preconceitos.

Quando Fernando, aos 20 anos, marcou sua posição e falou: Olha, eu sou gay, essa é minha vida, isso não é uma escolha, esse é o meu ser, é como eu sou, eu disse: o.k.. Mas, num primeiro momento, tive um certo choque - por razões que têm a ver com a forma obtusa, estúpida e quase desumana como o mundo dita as regras de comportamento, mas também porque você quer que a vida da pessoa que ama seja uma estrada asfaltada, sem buracos e pouco sinuosa. [...] No mundo em que vivemos, [...] embora isso esteja mudando, assumir-se gay ainda significa, infelizmente, enfrentar uma dose pesada de preconceito. A libertação começou naquele dia em que Fernando me mostrou que não éramos nem tão parecidos nem tão próximos quanto eu imaginava. [...]. Hoje, vejo o quanto os anos e anos em que fui submetido a uma espécie de pós-graduação machista - que assolou e assola minha geração e muitas outras - me tonaram incapaz de enxergar os preconceitos que pensei, disse e fiz, e, pior ainda, as coisas importantes que deixei de pensar, dizer e fazer. [...] Hoje sei que também tive medo de enfrentar meus próprios preconceitos, admite.

De forma estúpida, eu achava que tinha uma certa obrigação de reproduzir com ele as toxidades que havia absorvido em nome da virilidade, de uma tradição abjeta que gerou multidões de homens traumatizados e, no mínimo, sexualmente confusos. [...] Dada a toda carga de referências machistas e homofóbicas que a sociedade brasileira me entregara - e o preconceito e o sofrimento que imaginei que isso traria para o Fernando e para a minha família - minha primeira sensação foi, de fato, a de perder o chão. Começa ali um embate entre tudo o que tinha entranhado em mim, fruto daquilo que hoje é chamado de machismo estrutural, e minha tentativa de tentar compreender e processar as novas informações e formar uma nova consciência, continuou.

Não foram poucas vezes em que meu irmão e eu revisitamos nossas dores e emoções nesse tema. Muitas conversas, alguma discussões. [...]. Chegar a esse ponto de aprendizado não foi fácil. [...] Foram anos de encontros e desencontros, algumas brigas e reações explosivas de ambos os lados. Acho importante frisar reiterar isso, para deixar claro que nossa vida em família fica bem longe de ser um script de comercial de margarina. [...] É por isso que eu exponho aqui, sem medo, as entranhas da nossa intimidade familiar. [...]. Por acreditar que essa história contribui, de alguma forma, para tornar esse mundo melhor, finalizou.