Netflix anuncia 1ª sitcom brasileira, com Rodrigo Sant'Anna

02/09/2021 | 13:46



A Netflix anunciou nesta quarta-feira, 1, a primeira sitcom brasileira da plataforma. A Sogra Que Te Pariu estreia em 2022 e é inspirada na realidade de muitas famílias que passaram a conviver mais intensamente na pandemia. Quando o lockdown começa, Dona Isadir, personagem de Rodrigo Sant'Anna, decide alugar o apartamento no Cachambi, no Rio de Janeiro, para ficar mais perto da família. A decisão de se mudar para a mansão do filho Carlos, interpretado por Rafael Zulu, na Barra da Tijuca, é tomada sem aviso prévio, para desespero da nora Alice, feita por Lidi Lisboa.

Os netos Jonas, Pedro Ottoni, e Márcia, Bárbara Sut, ficam no meio do fogo cruzado, enquanto Marinez, personagem de Daniela Fontan, que trabalha há anos na casa, assiste à guerra de camarote. Isso para não falar das festinhas e churrascos em que aparecem Fátima (Solange Teixeira) e Cezinha (Ney Lima), amigos do Cachambi.

"Eu sempre me inspiro em minhas experiências pessoais para a ficção. Essa sogra é a personificação da minha mãe e da minha avó, que vieram passar a quarentena comigo e com meu marido", explica Rodrigo.

"Então, de repente, passamos a viver exatamente a invasão de privacidade que A Sogra Que Te Pariu retrata e a rir disso! Assim como na ficção, minha família é de pessoas pretas do subúrbio. E essa história é do Brasil inteiro, de qualquer pessoa que, com a família toda em casa ou não, vai se identificar e se divertir com situações que só uma sogra poderia proporcionar", comenta.