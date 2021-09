Operação da PM prende 10 pessoas e recupera 20 veículos na região

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



02/09/2021 | 13:19



O Comandante do Policiamento de Área Metropolitana Seis, Coronel PM (Polícia Militar) Gilson Hélio, divulgou o resultado de mais uma edição da Operação Grande ABC Mais Seguro realizada na noite desta quarta-feira (1) nas sete cidades com maior efetivo em São Caetano.

A operação contou com mais de 350 policiais que realizaram 1.218 abordagens, 16 bloqueios tendo 732 veículos fiscalizados. Segundo a PM, foram 20 veículos recuperados de um roubo ou furto em outra data e seis pessoas presas, pelos crimes de roubo, tráfico de drogas e violência domestica. Outros quatro indivíduos foram capturados já que estavam em situação de “Procurados” pela Justiça.

Participaram da ação as divisões da Polícia Militar da região, como as unidades especializadas, Forças Táticas, Batalhões de Ações Especiais de Polícia, Rocam (Rondas com Apoio de Motocicletas) e viaturas dos Batalhões das sete cidades (6º, 10º, 24º e 30º BPM/M), e drones que foram empregados na operação.

A PM reforça que a população pode contribuir com o trabalho dos agentes, realizando as denúncias por telefone - 190 ou 181 no Disque Denúncia - sem a necessidade de se identificar.