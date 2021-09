Solteira, Luísa Sonza curte noite no Rio de Janeiro com Gabi Melim, Pedro Calais e mais amigos

02/09/2021 | 13:10



Luísa Sonza está curtindo muito a vida de solteira! De acordo com o jornal Extra, a cantora voltou a encontrar com Pedro Calais, vocalista da banda Lagum, em um social na casa de Gabi Melim!

Há algumas semanas, Luísa já havia mostrado nas redes sociais que tem se reunido com o mesmo grupo de amigos no Rio de Janeiro.

Dessa vez, a reuniãozinha contou com a presença também do namorado de Gabi, o cantor Gabriel Geraissati, e Guto, da dupla Outro eu, que tem namorada.

No Instagram, Luísa só repostou a foto em que aparece com Gabi, mas nos perfis dos amigos, a loira aparece ao lado de Pedro Calais, de quem estaria se aproximado após o término com Vitão.