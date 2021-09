Artilheiro do Guarani, Régis treina normalmente e deve ser titular contra Náutico

02/09/2021 | 13:00



Fora dos últimos seis jogos do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro, o meia Régis foi a grande novidade no treinamento que fechou a preparação do Guarani em Campinas antes da viagem para Recife, onde o clube paulista visitará o Náutico neste sábado, às 17h15, no estádio dos Aflitos, pela 22ª rodada.

Artilheiro do Guarani na Série B, com sete gols, Régis sentiu lesão de grau 2 na panturrilha esquerda na derrota para o Vila Nova por 4 a 1 em 31 de julho. Desde então, não voltou mais a campo. Recuperado, ele treinou bem e deve ser titular centralizado na armação. Há chance também dele atuar ao lado de Andrigo.

O zagueiro Ronaldo Alves, por outro lado, está suspenso. Ele já não poderia jogar por força de contrato, uma vez que pertence ao Náutico. O lateral-direito Samuel Santos aguarda regularização, assim como o goleiro Arthur Gazze. Já Diogo Mateus segue fora por conta de lesão no tornozelo direito.

Ao atropelar o Operário por 3 a 0, o Guarani chegou ao sétimo lugar com 33 pontos, a um do Náutico e a dois do G-4 - zona de acesso.

O técnico Daniel Paulista pode escalar o Guarani com Rafael Martins; Mateus Ludke, Thales, Carlão e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Régis (Andrigo); Bruno Sávio, Júlio César e Lucão do Break.