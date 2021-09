Após polêmicas, Juliette Freire troca a capa de seu novo EP

02/09/2021 | 12:11



Como você viu, Juliette estava sendo acusada de fazer um plágio com a capa do seu novo álbum e após as comparações com outros artistas, a equipe da grande vencedora do BBB 21 acabou optando por apagar a publicação e alterar a imagem.

Depois de toda dor de cabeça, Juliette divulgou na tarde da última quarta-feira, dia 1º a nova capa do álbum e usou os mesmos dizeres da legenda anterior e os fãs, claro, comentaram muito sobre isso.

Para fazer uma divulgação do trabalho, a equipe de Juliette compartilhou uma ação em que são entregues flores em várias cidades pelo país influenciando as pessoas a ouvirem o pre-save. Lembrando que o novo EP da maquiadora vai chegar nas plataformas as 21 horas desta quinta-feira, dia 2.