Ex-produtor de Sandy e Junior diz que sempre esteve presente como se fosse um segundo pai da dupla e desabafa: - Ninguém reconheceu isso

02/09/2021 | 12:10



Sergio Carrer, ex-produtor de Sandy e Junior, revelou alguns detalhes sobre seu trabalho com a dupla! Em entrevista ao podcast Papo Com Clê, ele afirmou que carrega algumas mágoas:

- Sabe uma coisa que me magoou bastante? Eu tenho um amor muito grande por Sandy & Junior. Sempre estive [presente] como se fosse um segundo pai, ninguém reconheceu isso. Quem sabe da minha vida e de quanto lutei por essas crianças desde o primeiro disco, ou um pouquinho antes, quando gravei, em 1985, o Pé na Estrada, via que eu me entreguei de corpo e alma para eles.

Sergio, que também é conhecido como Feio, desabafou:

- E hoje, eu vejo live deles ou um programa de televisão, aí vem um produtor, que talvez fez um fonograma depois de todos os sucessos de que fiz parte, batendo no peito e falando: Eu produzi isso e aquilo. E não vem nenhum agradecimento para um tal de Feio ou Julinho Teixeira, já que nós estávamos lá, desde o início, sofrendo. Acho triste.

No entanto, mesmo com o sentimento de não ter tido o reconhecimento que deveria, ele disse:

- Vibro até hoje e eu sonho com eles. Infelizmente, tenho esse coração bobo. Se um dia virem essa mensagem, que caia neles a consciência e o bom senso. Eu tenho!

O ex-produtor ainda comentou qual foi a reação de Xororó com a música Vamo Pulá:

- Quando ouviu Vamo Pulá!, disse: Essa música é uma porcaria, Feio. Eu disse: Acredite em mim, essa música vai ser um dos maiores sucessos de Sandy e Junior.