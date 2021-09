Nos EUA, encomendas à indústria sobem 0,4% em julho ante junho

02/09/2021 | 11:24



As encomendas à indústria dos Estados Unidos aumentaram 0,4% em julho, na comparação com o mês anterior, a US$ 508,1 bilhões, após ajustes sazonais, informou nesta quinta-feira o Departamento de Comércio. O resultado ficou acima da previsão de analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal, que projetavam alta mensal de 0,3%.

Excluindo-se transportes, houve alta mensal de 0,8% em julho. Já sem o setor de defesa, foi registrada queda de 0,1%.

O Departamento de Comércio ainda revisou o avanço de junho ante maio nas encomendas à indústria, de US$ 506,0 bilhões para US$ 506,1 bilhões. A variação porcentual, porém, manteve-se em alta mensal de 1,5%.