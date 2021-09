Anitta aparece dançando junto com suposto affair em vídeo na web

02/09/2021 | 10:10



Anitta agitou a internet na última quarta-feira, dia 1! Isso porque a cantora surgiu dançando em um vídeo ao lado do suposto affair, Griffin Johnson.

No vídeo compartilhado no perfil do TikTok do influenciador de 22 anos de idade, os dois aparecem fazendo a coreografia da música Get Into It, da cantora Doja Cat.

Vale lembrar que esta não foi a primeira vez que Anitta foi vista junto com Griffin Johnson. Os dois já haviam sido flagrados curtindo os parques da Disney, nos Estados Unidos.