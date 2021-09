Filho de Sérgio Mamberti explica terceira internação do ator e admite estado delicado, mas ressalta: - Meu pai é lutador

02/09/2021 | 10:10



O ano de 2021 tem sido complicado para Sérgio Mamberti. O ator, de 82 anos de idade, foi internado pela terceira vez em hospital da rede Prevent Senior, em São Paulo, e se encontra novamente na unidade de terapia intensiva (UTI). De acordo com Fabrício Mamberti, diretor da Globo e filho do ator, em declaração à colunista Patrícia Kogut, o quadro clínico do pai é bem delicado.

O caçula de Sérgio conta que a nova internação é consequência dos remédios necessários para combater a pneumonia que acometeu o ator em julho deste ano, e que sobrecarregaram seus rins. Uma vez internado, no entanto, o intérprete do doutor Victor, de Castelo Rá-Tim-Bum, acabou desenvolvendo um novo quadro da doença pulmonar:

- Este ano tem sido duro para ele. Já teve três internações. Na penúltima [em julho], teve uma pneumonia, resolveu e voltou para casa. Mas foram muitos remédios, e isso acabou afetando um pouco os rins dele. Ele passou três semanas em casa e começou a ter disfunção renal, o que alterou a pressão. Novamente, teve que voltar para a UTI. E, como fica numa posição sem muito movimento, novamente o pulmão começou a ter água e, com isso, se formou uma nova pneumonia.

Além dos dois problemas apontados - que acabaram exigindo a intubação do ator veterano -, Fabrício conta que a musculatura do pai também passou a sofrer a consequência das internações:

- A parte da musculatura, essa coisa de ficar muito tempo na cama, começou também a pegar. Ele teve que ser intubado no sábado. A gente já tentou extubar na segunda-feira. Eles agora estão trabalhando nessa parte da musculatura. Mais uma vez, a pneumonia já foi tratada.

Apesar do quadro complicado, o mais novo de três irmãos ressalta que a família tem esperanças de que Sérgio irá se recuperar bem e logo poderá voltar para casa:

- Ele está muito magrinho, teve resistência para extubar. Então, a luta neste momento é para a extubação e o fortalecimento muscular dele. O estado é bem delicado, mas a gente está com esperança. Mamberti é forte. . A gente está acompanhando de perto, torcendo para ele sair dessa.