Taxas de juros sobem com agenda do Congresso e IPC-Fipe, apesar de PIM fraca

02/09/2021 | 09:51



Os juros futuros longos avançam na manhã desta quinta-feira (2) cerca de 10 pontos-base diante da aprovação inesperada do texto-base da reforma do Imposto de Renda (IR) na Câmara e derrotas do governo sofridas no Senado, enquanto os curtos têm pressão do IPC-Fipe de agosto, que acaba ofuscando a queda de 1,3% da produção industrial de julho, abaixo da mediana estimada (-0,7%). Às 9h24 desta quinta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para 10,08%, de 9,97% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2023 subia para 8,60%, de 8,53%, e o para janeiro de 2022 estava em de 6,845%, de 6,825% no ajuste de quarta-feira.