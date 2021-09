Kanye West teria traído Kim Kardashian após nascimento dos filhos mais velhos

02/09/2021 | 09:10



O bafafá em torno do relacionamento de Kim Kardashian e Kanye West continua! Em meio aos rumores de que os dois poderiam estar se reconciliando ou não, novas fontes ouvidas pelo Page Six na última quarta-feira, dia 1, revelaram que o rapper não foi fiel ao casamento com a socialite!

Kanye teria traído Kim logo após o nascimento dos dois primeiros filhos deles, North e Saint West.

O suposto affair extraconjugal teria ainda servido como inspiração para ele compor a música Hurricane, que está em seu novo álbum, Donda.

Lá vou eu agindo como um ricaço/ Lá vou eu com uma garota nova/ E eu sei qual é a verdade/ Ainda no jogo depois de dois filhos/ É muito para digerir quando sua vida está sempre em movimento, canta ele em um dos trechos da música.

Segundo a fonte, a música é, de certa forma, um testemunho de tudo o que ele fez de errado no casamento e assumindo a responsabilidade pela separação.

- Se você olhar com mais atenção para a letra, ele está se referindo à infidelidade dlele durante o casamento com Kim, mesmo depois de dois filhos, garantiu a fonte.

A separação dos dois, no entanto, não estaria relacionada à suposta traição, segundo o site, visto que Kim teve outros dois filhos com Kanye após o episódio. Por enquanto, a equipe dos artistas não se pronunciou sobre o as especulações.