Saiba quais são os jogos gratuitos do PS Plus em setembro

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



02/09/2021 | 08:56



A PlayStation anunciou os jogos gratuitos que chegam ao serviço de assinatura PS Plus em setembro. Dessa vez, os usuários poderão baixar Predator: Hunting Grounds e Hitman 2 no PlayStation 4. Enquanto isso, Overcooked: All You Can Eat! é o nome para o PlayStation 5. O download de todos os títulos estará liberado a partir da próxima terça-feira (7). A promoção fica no ar até 4 de outubro.

Conheça os jogos da PS Plus em setembro

Predator: Hunting Grounds

A PS Plus em setembro traz Predator: Hunting Grounds, um game de tiro multiplayer assimétrico do universo de Predador. Há dois modos de jogo. É possível fazer parte de um Esquadrão de Elite de quatro pessoas, tendo o objetivo de completar missões antes de ser devorado pelo extraterrestre. A outra possibilidade é ser o próprio Predador. Aqui, a ideia é caçar sua presa usando armas alienígenas mortais, como o Plasma Caster montado no seu ombro, o Combistick e mais.

Hitman 2

No papel do assassino Agente 47, sua missão é eliminar o elusivo Shadow Client e desfazer sua milícia – isto é, até a história mudar de rumo, quando o protagonista descobre a verdadeira identidade de seu alvo. Hitman 2 introduz novas maneiras de jogar, novos modos de game e outras novidades, como o modo Sniper Assassin, o primeiro modo co-op da franquia.

Overcooked: All You Can Eat!

O último título anunciado para a PS Plus em setembro é um simulador de cozinha multiplayer. O Overcooked! All You Can Eat contém o primeiro e segundo game da série, junto com todas as DLCs. E mais: está remasterizado. Com gráficos em 4K,o player poderá aproveitar mais de 200 fases (12 novas) e mais de 80 chefs (2 novos). É possível jogar nos modos campanha, sobrevivência e versus, além do inédito All You Can Eat – Assist!.