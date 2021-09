Após virar piada na internet, Narcisa Tamborindeguy comenta: Todo mundo comete gafe

02/09/2021 | 08:10



Após protagonizar uma série de gafes em lives no Instagram, Narcisa Tamborindeguy resolveu se pronunciar sobre o sucesso que tem feito na internet. Em bate-papo com Leo Dias, a socialite e dona do bordão Ai, que loucura!, garantiu que não entende o motivo para tanta piada, mas que adora que falem dela:

- Eles adoraram a live com a Maitê. Eu disse que travou, né? O povo já interpretou outra coisa. Eu nem tô sabendo o que estão dizendo. É bom ou ruim? Anota aí: fale mal, mas fale de mim!, disse.

Narcisa foi alvo de memes após um bate-papo com Maitê Proença ser prejudicado por causa da conexão da internet da convidada. A transmissão ao vivo travou e a reação de Narcia surpreendeu, é claro. Mas ela não parou por aí, além de cortes nos entrevistados e alguns assuntos aleatórios, a socialite também rendeu depois que, literalmente, riu de nervoso ao falar sobre a morte de Tarcísio Meira em decorrência da Covid-19.

Ao ser questionada pelas inúmeras gafes, Narcisa diz não entender a reação do público, mas justificou que todo mundo já cometeu algum deslize por aí:

- Não estou entendendo o porquê de tanta gente estar me procurando, mas todo mundo comete gafe na internet, explicou, prometendo que as lives vão continuar e uma das convidadas é Simaria, que faz dupla com Simone.