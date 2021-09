Zona do euro: taxa anual do PPI acelera para 12,1% em julho e supera expectativas

02/09/2021 | 07:14



O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da zona do euro subiu 12,1% em julho ante igual mês do ano passado, ganhando significativa força ante o ganho anual de 10,2% observado em junho, segundo dados publicados nesta quinta-feira pela Eurostat, como é conhecida a agência oficial de estatísticas da União Europeia. O resultado de julho superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 11%.

A aceleração do PPI ajuda a reavivar temores de que pressões inflacionárias forcem o Banco Central Europeu (BCE) a rever sua postura acomodatícia na política monetária. Em relação a junho, o PPI do bloco teve alta de 2,3% em julho, bem maior do que o aumento de 1,3% projetado pelo mercado.

Excluindo-se os preços de energia, que tendem a ser voláteis, o PPI da zona do euro subiu 1% em julho ante junho e registrou aumento de 6,7% no confronto anual.