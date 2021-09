Jogos online: grupo brasileiro quer expandir pôquer no Nordeste

Da Redação

A discussão sobre a viabilidade de construção de cassinos e alteração na legislação brasileira no que diz respeito à liberação aos jogos de azar tem crescido nos últimos anos. A prática, que é proibida desde 1946, tem sido cada vez mais procurada por brasileiros, que se abrigam em plataformas estrangeiras para saciar a necessidade de realizar apostas online. Para outros, mais abastados, a saída pode ser uma viagem a Las Vegas ou Punta Del Este, por exemplo, cidades onde a jogatina é permitida.

Enquanto o tema jogos de azar é debatido no Congresso Nacional e também no Ministério da Economia, algumas iniciativas vão sendo viabilizadas. A ideia é mostrar que atividades relacionadas aos jogos de azar e apostas, como pôquer online com um computador, podem ser importantes para a sociedade. Além disso, um investimento no setor ajudaria a economia do país em setores diversos, como hotelaria e turismo.

Essa é a proposta por trás da iniciativa do o grupo NBP (Nordeste Brasil Poker), que pretende levar a paraísos nacionais, como Fernando de Noronha, Porto de Galinhas, Pipa, Jericoacoara, São Miguel do Gostoso, Lagoinha e Morro Branco, uma série de eventos e torneios de pôquer para fortalecer a modalidade no país.

“O NBP nasceu pra juntar tudo, poker live e online andando de mãos dadas, vamos trazer novidades para o mercado, só tem craque nesse time”, revelou recentemente o presidente da Federação Pernambucana de Poker, Eloy Vasconcelos, que é um dos idealizadores do projeto na região.

Alan Guion, sócio do Ax Poker Club, mais longínquo da região, é uma das lideranças do NBP: “é um projeto grande, que vai abranger o Nordeste todo. Estamos criando uma marca que irá fazer muito barulho nos próximos anos”, afirmou o empresário em entrevista ao site Mundo Poker.

As articulações em torno do projeto a respeito de jogos de azar receberam o apoio da Federação Paraibana de Poker, por meio do seu vice-presidente, Arthur Moreira. O dirigente exaltou o evento proposto pelo grupo, que será realizado em Campina Grande. Segundo Moreira, a aproximação entre os dirigentes do setor certamente terá impacto positivo para a modalidade.

Além dos eventos presenciais que prometem atrair jogadores de todo o Brasil, a NBP também terá sua própria liga online para integrar os interessados de todo Brasil que acreditam na exploração do poker online e no potencial turístico da região.

“A NBP vem para mostrar ao mercado de poker sua capacidade de se adaptar às rápidas mudanças do mercado, e promoverá o que há de melhor na experiência de jogar poker live, e também online”, disse o CEO do projeto, Kenedy Lima.

Lima disse que mesmo em um momento no qual a pandemia ainda se faz presente, a ideia é impulsionar os eventos utilizando uma estrutura online e que faça o projeto chegar a mais pessoas, em diversos lugares do país, e que estejam interessadas em jogar pôquer ou conhecer melhor a prática.

“O modelo de negócio do NBP é muito atrativo, e nós criamos ouvindo as principais dores dos atuais empreendedores do mercado, e esperamos contar com grande apoio em todo o Brasil para um rápido crescimento desse projeto, que unirá o melhor do live e do online através do potencial turístico de nossa região”, disse.