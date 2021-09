Na última votação da temporada, Laura e Mirella foram para berlinda; saiba tudo o que rolou na Ilha Record

02/09/2021 | 01:10



As emoções dos exploradores estavam à flor da pele durante a última votação da Ilha Record! No episódio que foi ao ar nesta quarta-feira, dia 01, os moradores da Caverna do Exílio receberam um presente dos internautas: uma mesa de petiscos e bebidas. Além disso, o Guardião deu para os exilados o poder de escolher alguém da casa para votar duas vezes - podendo ser na mesma pessoa ou em pessoas diferentes. Nanah, Antonella, Thomaz, Negão da BL, Lucas Selfie e Claudinho decidiram que Valesca teria essa vantagem no jogo.

Durante a votação, o comandante Pyong Lee indicou Laura para o Desafio de Sobrevivência. E, pela escolha da casa, a participante Mirella foi direto para a berlinda.