Santo André renova com Milena e Glenda para o Estadual

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



02/09/2021 | 00:01



O Santo André/Apaba renovou com mais duas jogadoras para o Campeonato Paulista, que começa no dia 12, contra o Ituano, no ginásio do Parque Celso Daniel. As alas/pivôs Glenda Cruz, 27 anos, e Milena Rodrigues, 23, que disputaram a última Liga de Basquete Feminino pela equipe, permanecerão sob comando da técnica Arilza Coraça até o fim da temporada.

“Estou muito feliz com a renovação, gosto muito de jogar com as meninas e da comissão técnica. Me sinto bem e feliz jogando pela equipe andreense. A expectativa é sempre fazer o melhor para assim ter ótimos resultados. E vontade não vai faltar para obtermos os nossos objetivos”, ressaltou Glenda.

Para a treinadora andreense, a sequência da dupla é benéfica para o grupo, que partirá em busca do hexacampeonato estadual – o time foi campeão em 1995, 2011, 2016, 2017 e 2018.

“Fiquei muito feliz, já que as duas escolheram o Santo André/Apaba para atuar na LBF, quando deixaram seus times anteriores (elas defendiam o Pró-Esporte/Sorocaba). E ambas surpreenderam positivamente, tanto em quadra, como fora dela, pois são pessoas especiais. A sequência delas no time me encheu de alegria”, exaltou a comandante andreense.