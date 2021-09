MC Livinho marca mais um tento e ganha elogios do técnico

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



02/09/2021 | 00:01



O atacante MC Livinho marcou seu segundo gol com a camisa do São Caetano. Em jogo treino do Azulão contra o Primavera, no Estádio Anacleto Campanella, que terminou empatado por 2 a 2, o artista balançou as redes, como já havia feito na semana passada, de pênalti, em partida diante do sub-20. As boas exibições pela equipe e sua condição clínica renderam elogios do técnico Max Sandro.

“Ele pode não ter tido a base de outros jogadores, mas na parte física não deve absolutamente nada para outros atletas, aliás, tem inclusive se destacado nos exames físicos e fisiológicos e com a bola no pé, no um contra um, ele tem mostrado muita qualidade técnica e criatividade dentro do campo. Isso nos enche de expectativa para que possa fazer um grande trabalho na disputa da Copa Paulista”, afirmou o comandante azulino, que exaltou a evolução do time neste processo de preparação. “A equipe já tem uma cara, nossa parte tática já busca o jogo e pressiona o adversário. Evidentemente que ainda vamos evoluir nos próximos dias e durante a competição, mas a projeção é muito positiva”, continuou.

A estreia do São Caetano na Copa Paulista está marcada para dia 17, às 15h, contra a Portuguesa, no Anacleto Campanella.