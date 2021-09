Anderson Fattori

O Grande ABC alcançou ontem a marca de 49,6% da população adulta imunizada contra a Covid-19 com as duas doses da vacina ou com o fármaco da Janssen, que é de aplicação única. O número foi atingido depois de as sete cidades ministrarem ontem 19.939 segundas doses dos imunizantes.

Com isso, 1.033.840 moradores do Grande ABC já receberam a segunda dose da vacina contra a Covid-19 ou o imunizante da Janssen, o que representa praticamente metade dos 2.091.304 adultos.

De acordo com o presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), a marca é um avanço importante no enfrentamento da pandemia, pois o esquema vacinal completo é fundamental para adquirir imunidade comprovada e informada pelos desenvolvedores das vacinas. “A marca de 50% da população com a cobertura vacinal completa mostra que nossa região está cada vez mais próxima do fim da guerra contra a Covid-19. Agora, a expectativa é alcançar 70% para iniciarmos as flexibilizações de maneira segura e com responsabilidade”, afirmou Paulo Serra.

Levando em consideração a população total, os municípios do Grande ABC já aplicaram 2.017.617 primeiras dose, o que representa 71,4% dos moradores. Já o esquema vacinal é realidade para 34,1% das pessoas.

Santo André lidera o Vacinômetro – veja os dados completos na página 3 – com 80,2% dos moradores com a primeira dose e 39,7% com o esquema completo.