Após cerimônia no TSE, Kassio testa positivo para covid-19

01/09/2021 | 22:15



O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), testou positivo para covid-19 nesta quarta-feira, 1º. O diagnóstico foi divulgado um dia após o magistrado tomar posse do cargo de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em cerimônia realizada na sede da Corte, que contou com a presença de vinte e seis servidores.

Dentre os presentes na cerimônia, esteve o presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, os ministros Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Sérgio Banhos, Maria Claudia Bucchianeri e o doutor Paulo Gonet Branco. A coordenadoria de atenção à saúde da Corte foi avisada e vai monitorar a evolução do quadro clínico de todos aqueles que compareceram ao evento.

Nunes Marques havia pedido ao TSE que a cerimônia de posse fosse discreta, sem a presença de convidados, no gabinete da Presidência. Segundo o departamento de comunicação da Corte, os funcionários com suspeita de contaminação poderão solicitar dispensa de comparecimento e, em caso de sintomas, realizar exame PCR custeado pelo tribunal.