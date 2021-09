Daniel Tossato

A Prefeitura de São Caetano vai obrigar alunos do ensino médio a retornar presencialmente para as salas de aulas a partir do próximo dia 13 de setembro. O anúncio trouxe surpresa e indignação aos pais e responsáveis pelos estudantes, que alegam que houve falta de informação mais detalhada sobre essa decisão.

O Diário apurou com familiares que a comunicação foi feita por meio dos professores, que avisaram os alunos da determinação. A mensagem também explicava que a Prefeitura não iria mais disponibilizar conteúdo nas plataforma digitais nem destacar professores para plantão de dúvida. Os estudantes que, por receio de se contaminar com o novo coronavírus, decidirem permanecer em casa, terão de acompanhar a programação por meio de folhas com o conteúdo disponibilizadas pelas escolas, mas sem ter com quem tirar as possíveis dúvidas sobre os exercícios.

“Na próxima semana haverá recesso escolar. Na semana seguinte os professores não estarão mais disponíveis na plataforma de aprendizagem remota”, declarou uma das mães de aluno, que preferiu não se identificar por temer algum tipo de retaliação.

Os responsáveis pelos estudantes do ensino médio revelaram apreensão com a ideia de enviar seus filhos para a escola em meio à crise sanitária da Covid. Apesar de eles entenderem que a pandemia está arrefecendo, pais e mães dizem que ainda não é o momento para retornar às aulas de forma presencial em sala.

“Eu mesmo não vou enviar minha filha para a escola. Os alunos já estão há mais de um ano e meio dessa forma (ensino remoto). Faltam apenas três meses para a minha filha se formar. Não acho que deveria colocá-la em risco a expondo em transporte público, por exemplo”, comentou a mãe de outra aluna, que também quis manter anonimato para evitar problemas futuros.

O Diário teve acesso a mensagens trocadas pela Secretaria de Educação da cidade com estudantes, pais e mães de alunos. O texto enviado pela pasta no dia 26 de agosto, informava que as aulas presenciais serão retomadas no dia 13 de setembro. “Bom dia, estudantes. O retorno presencial às aulas do ensino médio se dará no dia 13 de setembro”, informou a Secretaria de Educação. Na mensagem, entretanto, não há informação de que o retorno seria facultativo.

A USCS (Universidade Municipal de São Caetano), que é uma autarquia municipal, estabeleceu o modelo de ensino híbrido, com possibilidade de assistir aulas de casa ou na instituição. O Diário apurou que algumas salas de aulas ficaram vazias, o que reforça o receio dos familiares em colocar os estudantes sob risco de contaminação.

Por meio de nota, a Prefeitura de São Caetano informou que o retorno às aulas presenciais não é obrigatório e confirmou que a volta está prevista para o dia 13 de setembro. “O retorno não é obrigatório e os alunos podem permanecer com as aulas remotas em casa. As escolas fizeram levantamento no início de agosto dos alunos que voltariam presencialmente e já estão preparadas para atender esses dois públicos (presencial e remoto)”, sustentou a administração.