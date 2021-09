Kleina perde André Luiz, mas ganha três opções na Ponte Preta

01/09/2021 | 19:07



Em busca da reabilitação depois da derrota para o Vasco da Gama, por 2 a 0, no Rio de Janeiro, a Ponte Preta deve ter mudanças no jogo desta sexta-feira, contra o Sampaio Corrêa, às 19 horas, no Estádio Moisés Lucarelli, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Emprestado pelo clube maranhense, o volante André Luiz é desfalque por questão contratual. Por outro lado, os zagueiros Rayan e Fábio Sanches, além do meia Camilo, voltaram aos treinos no início da semana e estão à disposição de Gilson Kleina.

O treinador pontepretano deve aproveitar as últimas atividades para testar mudanças nas duas laterais. Na direita, Kevin pode aparecer no lugar de Felipe Albuquerque. Na esquerda, Marcelo Hermes tem chance de estrear na vaga do contestado Rafael Santos.

Enquanto isso, a diretoria continua correndo atrás de recursos para colocar os salários dos jogadores em dia. Na CLT está tudo em ordem, mas os direitos de imagem estão três meses atrasados.

Contra o Sampaio Corrêa, a Ponte Preta vai em busca da quinta vitória seguida como mandante. Depois da derrota para o Remo (2 x 1), o time bateu Goiás (2 x 1), Londrina (2 x 1), Confiança (4 x 2) e Brusque (3 x 0).

Além disso, o resultado positivo é importante para manter a Ponte Preta fora da zona de rebaixamento. A alvinegra de Campinas está na 15ª colocação, com 22 pontos.