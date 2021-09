Raphael Rocha

01/09/2021



O governo do prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (PSDB), deu início à profunda reforma administrativa, com mudanças estruturais nas secretarias, com objetivo de aplacar a crise deflagrada com o racha do tucano com o ex-prefeiturável Carlos Augusto César, o Cafu. As alterações colocam nas mãos do PSDB o núcleo duro da gestão rio-grandense.

A principal troca acontece na Secretaria de Governo. Até então homem forte da administração Claudinho, o ex-vereador Pedro Wilson Estanqueira, o Bacalhau (Avante), deixará a pasta e a articulação do Executivo. Ele ficará como secretário de Serviços Urbanos, substituindo Marcelo Roberto Costa, que era figura ligada a Cafu.

A articulação da gestão agora ficará a cargo do ex-vereador de São Bernardo Admir Ferro (PSDB). O tucano havia sido nomeado no mês passado como secretário de Educação, para ocupar a vaga da vice-prefeita Penha Fumagalli (PTB), ex-mulher de Cafu e que havia pedido exoneração da pasta. Ferro será o secretário de Governo, com missão de reestruturar a parte política do governo Claudinho.

A dança das cadeiras ainda envolvem as nomeações de Lara Secchiero Tabet Notte para a Secretaria de Administração – até então chefiada por Alexsandra Aguiar, também apadrinhada de Cafu na Prefeitura – e Jumara Bulha para a de Educação, no lugar de Ferro. Tanto Lara quanto Jumara vêm de São Bernardo. Lara foi chefe de divisão na Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania no governo de Orlando Morando (PSDB) em São Bernardo e Jumara estava como adjunta de Ferro e é aliada de longa data do atual secretário de Governo.

A última alteração envolve a ida de major Sandro Pereira da Silva para a direção da Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil. A pasta estava sem secretário havia duas semanas depois da demissão de Júnior Costa.

Com o ajuste, o PSDB passa a ter peso considerável dentro do governo de Claudinho e ocupando o espaço vago com o grupo de Cafu, que migrou para a oposição. O Diário apurou que líderes regionais e estaduais do tucanato também vão atuar para pacificar a relação política de Rio Grande e desarmar a estrutura oposicionista. Atualmente, dos 13 vereadores, somente quatro são declaradamente governistas.