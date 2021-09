Vice de Marinho em 2020, Ana Paula Lupino se filia ao PT

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



01/09/2021 | 18:49



Candidata a vice na chapa do ex-prefeito Luiz Marinho (PT) na eleição do ano passado, a advogada Ana Paula Lupino assinou a ficha de filiação no PT de São Bernardo. O ato aconteceu na sede do partido, com a presença de Marinho, do presidente da legenda na cidade, Cleiton Coutinho, da vice-presidente da sigla, Iara Bento.

Ana Paula estava filiada ao PTB e enfrentou problemas no antigo partido diante da pressão do presidente nacional do PTB, ex-deputado Roberto Jefferson, em exigir que diretórios municipais só apoiassem partidos alinhados com o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). Jefferson chegou a vetar a aliança entre PTB e PT em São Bernardo, decisão posteriormente revista na Justiça Eleitoral.

“Compor a chapa ao lado do ex-prefeito Luiz Marinho no ano passado foi um episódio muito significativo para mim. Uma experiência ímpar, que me trouxe de volta às minhas origens”, disse Ana Paula. “Estou muito feliz em ser recebida pelos companheiros e companheiras do

PT e espero contribuir com as lutas de todos e todas nós, que vivemos do nosso trabalho.”

A mais nova petista é secretária geral da subsecção da OAB em São Bernardo. Se graduou em 1999 pela Universidade de Mogi das Cruzes e é especialista em direito tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários.

A filiação de Ana Paula fez surgir especulações dentro do PT sobre seu papel na eleição do ano que vem. Marinho será candidato a deputado federal e o partido busca montar chapa competitiva também para reforçar a bancada na Assembleia Legislativa com mais representatividade feminina. Não está certo, porém, se ela concorrerá a deputada estadual.



Marinho elogiou a chegada da aliada. "Ana Paula foi minha vice e se apaixonou pelo PT e o PT sempre recebe de braços abertos todos que entram no partido. E a Ana Paula é uma grande companheira e o importante reforço para o nosso time."