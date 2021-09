A italianidade dos Quaglia, Raghianti, Savordelli, Tosi...

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



02/09/2021 | 00:01



ENSAIO HISTÓRICO – VI

Pesquisa: Alfredo Sabatini (em memória)

Divulgação: Fulvio Bechelli

Q

Quaglia, Quaglio e Quentini.

R

Raghianti, Ransini, Ravanelo, Recchi, Rigatto, Rigo (padre), Rigobelo, Rinaldi, Riotto, Riguetti, Rissatte, Ritucci, Rizardi, Rocco, Romagnolo, Romano, Romoli, Ronchetti, Roquetti, Rosa, Rosselini, Rossetti, Rossi, Rovai, Rubino, Rusig e Russo.

S

Sabadin, Sabatini, Saburi, Sacilotti (o), Saia, Salvador, Savoia, Savordelli, Scatolin, Scarani, Scarpelli, Scopel, Secoli, Seraglia, Setti, Simionato, Simonato, Sodani, Soncini, Soprano, Sparvoli, Spessotto, Sposaro, Stiaveli, Stangorlini, Stefani (padre), Stefanini, Stocco, Storti e Suster.

T

Tamagnini, Tanelli, Tanquela, Tarla, Tartaro, Tavela, Trabaquini, Traldi, Tesolin, Trebi, Trentini, Todesco, Tognato, Toler, Tolotti, Tomaseli, Tomé, Tondi, Toneto, Toninato e Tosi.

UMA HISTÓRIA

Alguns anos atrás, Myrths Setti Braga, saudosa colaboradora desta página Memória, a eterna dama de São Bernardo, foi ao Parque do Carmo, em São Paulo. Uma grande exposição seria inaugurada. Muita gente. Carros em profusão na entrada. Dona Myrths não teve dúvidas:

– Sou a avó do governador...

E teve livre acesso. Já no interior do parque, encontrou-se com o governador Geraldo Alckmin.

– Eu fiz me passar por sua avó, governador.

Um grande abraço selou o encontro.

Toda feliz, dona Myrths comprou vários vasos com mudas de cerejeiras. Plantou no quintal da sua casa, colaborando com o verde do Centro de São Bernardo. As cerejeiras estão lindas, atraem pássaros e hoje ajudam a ilustrar esta série sobre as famílias de São Bernardo.

Diário há meio século

Quinta-feira, 2 de setembro de 1971 – ano 13, edição 1629

Comércio – Foi lançada ontem (1º de setembro de 1971) a pedra fundamental da nova loja Mesbla, em Santo André, na Praça do Carmo. Objetivo: construir a loja em 81 dias e seis horas.

Gente – Uma entrevista com Joaquim Antunes dos Santos, fundador da Acisa (Associação Comercial e Industrial de

Santo André).

Futebol – O goleiro Odarci, do Santo André FC, deixou o quadro de futebol e assumiu as funções de treinador da equipe. Substitui a Roberto Bonora, que passa a dirigir o quadro amador.

Em 2 de setembro de...

1901 – Anúncio para a Festa da Penha: oficina da Avenida Rangel Pestana, 244, tem à venda bonitas charretes, e meia charretes, o que há de mais moderno e de luxo, e há também bonitas aranhas, modernas e bem construídas a preços muito razoáveis. 1916 – Nascimento do médico Radamés Nardini. Sua grande obra, em Mauá, leva o seu nome: Hospital Nardini. 1921 – Paris, 2. Os delegados do Brasil nas negociações para a entrega à França dos navios ex-alemães arrendados vão, no dia 7 de setembro, 99º aniversário da independência brasileira, ao Arco do Triunfo, depor uma coroa de flores sobre o túmulo do soldado desconhecido. Fonte: Estadão Acervo 1951 – Inicia-se o returno da Segunda Divisão de Profissionais. As equipes da região estavam na Zona Sul e foram estes os resultados: em Santo André, Corinthians 5, Palestra de São Bernardo 0; em São Bernardo, EC São Bernardo 2, Valinhense 1; em Mogi das Cruzes, União 4, São Caetano EC 3. O Aramaçan, de Santo André, disputava a Segunda Divisão do Campeonato Paulista de Atletismo. Em provas realizadas em Sorocaba, classifica-se em segundo lugar, atrás do Saldanha da Gama e à frente do Corinthians Paulista, Scarpa, Palmeiras, Ipiranga, Nitro Química e Clube Esportivo da Penha. 1956 – Pelo Campeonato Paulista, São Bento (de São Caetano) 4, Guarani (de Campinas) 0, no Estádio Anacleto Campanella, gols de Dema e Zé Carlos (três). Formou o Alviceleste com Aldo, Elpidio e Savério; Maurinho, Rubens de Almeida e Diogo; Vicente, Zé Carlos, Tantos, Dema e Varca. Com essa vitória, o São Bento assegurava sua classificação entre os dez primeiros do campeonato, só atrás dos chamados grandes do futebol paulista. 1961 – O Congresso Nacional aprova a instituição do regime parlamentarista no Brasil. 1987 – Diário do Grande ABC lança esta página Memória, 34 anos de publicação ininterrupta. Antecedendo a página, o Diário lançou a coluna Memória em 1985, em seus suplementos dominicais. Mais antiga, ainda, foi a série de memórias ‘A história dos bairros’, que o Diário publicou entre 1976 e 1979, sempre aos domingos. 1991 – Firestone doa as poltronas para o novo Cine-Teatro Carlos Gomes, agora próprio municipal.

Hoje

Dia do Repórter Fotográfico n Dia do Florista

Santos do Dia