Grande ABC atinge 50% da população adulta com vacinação completa

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



01/09/2021 | 17:42



A campanha para a imunização da população do Grande ABC contra a Covid-19 alcança um novo patamar nesta quarta-feira (1), atingindo 50% da população adulta com esquema vacinal completo.

A marca é um avanço importante no enfrentamento da pandemia na região, pois estar com o esquema vacinal completo é fundamental para adquirir imunidade comprovada e informada pelos seus desenvolvedores. A imunização completa significa já ter recebido as duas aplicações de imunizantes que pressupõem dose de reforço ou ter sido vacinado com produto de dose única.

Além disso, a região também superou, na terça-feira (31), a marca de 3 milhões de doses aplicadas, conforme dados das secretarias municipais de Saúde, compilados pelo Consórcio Intermunicipal Grande ABC.

O presidente do Consórcio ABC e prefeito de Santo André, Paulo Serra, ressaltou que os números são resultado do trabalho em conjunto realizado pelas sete prefeituras para o enfrentamento da pandemia.

“A marca de 50% da população com a cobertura vacinal completa mostra que nossa região está cada vez mais próxima do fim da guerra contra a Covid-19. Agora, a expectativa é alcançar 70% para iniciarmos as flexibilizações de maneira segura e com responsabilidade”, afirmou Paulo Serra.

Mesmo com o avanço da vacinação nas sete cidades, as secretarias municipais de Saúde alertam sobre a necessidade de manter os protocolos sanitários com a higienização das mãos, distanciamento social e utilização de máscara para conter a disseminação do coronavírus.