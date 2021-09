Antonio Fagundes aparece jogando videogame e pede ajuda dos fãs para passar de fase

01/09/2021 | 17:11



Não é novidade para ninguém que Antonio Fagundes é um gamer de carteirinha e que divide alguns momentos jogando os seus jogos de videogame nas redes sociais e até comenta sobre isso em algumas entrevistas.

Na última terça-feira, dia 31 o ator apareceu em um vídeo compartilhado em sua conta oficial do Instagram mostrando toda a sua seriedade durante uma partida de The Last Of Us.

Sentado em uma poltrona e com o controle na mão, Antonio anuncia o triste fim da diversão ao comentar que morreu durante a partida e na legenda da publicação comentou:

A gente gosta (muito!) de ler, mas de vez em quando se diverte com outras coisas. Em homenagem ao dia internacional do gamer, que foi domingo. Aliás, tô tentando passar dessa fase, dicas? Kkk

E claro que os fãs e seguidores aproveitaram para tentar ajudar o ator a passar da difícil fase do jogo.