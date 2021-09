Justin Bieber parece usar calcinha da marca de Kim Kardashian e web pira com o novo modelo

01/09/2021 | 17:10



Quem estava nas ruas de Los Angeles teve uma grande surpresa na última segunda-feira, dia 30. Em um outdoor que estava sendo trocado, Justin Bieber parecia estar usando um calcinha da marca SKIMS de Kim Kardashian. A composição inusitada aconteceu no anúncio em um hotel no bairro Sunset Strip em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos.

Tudo não passou de uma impressão, já que o outdoor estava sendo trocado e aqueles que passaram pelo hotel puderam ver a composição de parte do corpo do cantor com as pernas de uma modelo de SKIMS.

Segundo o site Hollywood Life, a atualização do anúncio só foi finalizada na tarde da última terça-feira, dia 31, então muitos puderam apreciar a obra diferente que chamou muita atenção.

Inclusive, o outdoor não passou despercebido pelo ator Jacob Elord, que compartilhou nos stories do Instagram uma foto do edifício.