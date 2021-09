Portugal reabre para brasileiros e não exige prova de vacinação

Redação

Do Rota de Férias



01/09/2021 | 16:56



Enfim, Portugal reabre para brasileiros. Desde 1º de setembro, o país europeu passou a aceitar, sem exigência de quarentena, quem chega do Brasil.

Ao contrário de outros destinos do Velho Continente, como Alemanha, Espanha, França, Suíça e Islândia, Portugal divulgou que aceitará, inclusive, não vacinados. A única exigência para entrar no país é a apresentação de um teste negativo (PCR ou antígeno) para covid-19 .

Portugal reabre para brasileiros

A reabertura de Portugal para brasileiros foi divulgada no Diário da República da nação europeia e implica ao viajante cumprir ao menos uma das seguintes regras:

Apresentar resultado negativo de teste PCR para covid-19 feito 72 horas antes do embarque

feito 72 horas antes do embarque Apresentar resultado negativo de teste de antígeno para covid-19 feito 48 horas antes do embarque. Nesse caso, porém, serão aceitos apenas os exames aprovados pelo Comitê de Segurança da Saúde da União Europeia (confira a lista aqui).

Na dúvida, é mais fácil fazer o PCR. Para quem está imunizado, recomenda-se carregar o comprovante de vacinação, mas ele não é obrigatório para entrar em Portugal.

Confira bastidores de viagem e dicas de turismo no Instagram @rotadeferias.

Outros países da Europa

Portugal reabre para brasileiros de um modo diferente dos outros países do Velho Continente. Alemanha, Espanha, França, Suíça e Islândia, por exemplo, exigem a apresentação de prova da vacinação completa.

Espanha e Suíça aceitam todos os imunizantes aplicados no Brasil, enquanto Alemanha e França permitem a entrada só de quem está completamente imunizado com as vacinas AstraZeneca, Pfizer e Jansen (Johnson & Johnson).

O comunicado que confirma a reabertura de Portugal para brasileiros tem validade garantida até 16 de setembro. A cada duas semanas, o país reavalia as condições dos destinos para os quais está aberto e renova ou não as regras definidas.

Entre aqui e confira pacotes de viagens para Portugal com os melhores preços.

PLANEJE SUA VIAGEM PARA PORTUGAL

Quando planejamos nossas viagens para um ou mais países da Europa, como Portugal, deixamos tudo pronto antes mesmo de sair do Brasil, a fim de evitarmos contratempos e problemas com outros idiomas e costumes.

Com as ferramentas certas, que confiamos a ponto de torná-las nossas parceiras, compramos passagens aéreas mais baratas, alugamos carros com antecedência e reservamos hotéis. De quebra, organizamos todos os passeios, transfers e ingressos para eventos com mais segurança e pagando menos.

Com a notícia de que Portugal reabre para brasileiros, vale lembrar ainda que é obrigatório fazer um seguro viagem e uma excelente ideia comprar um chip de viagem internacional. Dessa forma, você viaja com tudo regularizado e, como se não bastasse, tem acesso à internet em todos os países da região, mesmo fora do hotel.