Testamos: Baseus 8 em 1 agrada ao ampliar número de portas do notebook

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



01/09/2021 | 16:48



O 33Giga avaliou recentemente o Cabo Anker Adaptador USB-C 5 em 1. Aí, na sequência, chegou à redação o hub USB-C Baseus 8 em 1, que é uma versão turbinada do gadget da Anker e, por ser mais antigo, com um preço mais em conta (a partir de R$ 200).

O Baseus 8 em 1 agrada por oferecer exatamente o que promete ainda dentro da embalagem. Basta conectá-lo à porta USB-C do notebook e ele garante diversas outras entradas que muitos computadores ultrafinos (como o MacBook Air) não têm.

A saber, são elas:

Entrada USB-C

3 portas USB 3.0

Entrada para cabo de rede RJ-45

Entrada de cartão de memória (TF Micro SD Card)

Entrada de cabo HDMI 4K

Entrada de cartão SD

As transferências realizadas entre os conectores do Baseus 8 em 1 não apresentam perdas perceptíveis de velocidade, se comparadas com as que acontecem em portas nativas de notebooks (como as USB 3 ou com cartão de memória). Além disso, a transmissão de conteúdo via HDMI 4K funciona de forma perfeita (claro que, para isso, o usuário deve ter um televisor com suporte a essa qualidade de imagem).

Fora isso, o Baseus 8 em 1 apresenta pouco mais (e nem é feito para muito mais). É um tanto quanto mais abrutalhado e pesado que o concorrente da Anker. Seu cabo curtinho pode atrapalhar quem usa notebooks sobre suportes (como livros) para melhorar a altura da tela.

O Baseus 8 em 1 vale a compra, caso você precise aumentar as portas de seu notebook e ainda utilize várias saídas aleatórias no dia a dia (em home office, é uma grande possibilidade). Caso deseje aumentar somente as portas USB, há opções – bem – mais baratas no mercado.

Veja mais detalhes do adaptador. As imagens são Divulgação/Baseus.