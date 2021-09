01/09/2021 | 16:34



Álvaro Filho e Evandro formam a mais nova dupla do vôlei de praia brasileiro. Comandados pelo técnico Ednílson Costa, o Ed, os dois atletas, que disputaram a Olimpíada de Tóquio no mês passado, com outros parceiros, vão em busca de títulos nacionais e internacionais, além de uma vaga nos Jogos de Paris, em 2024.

"O Alvinho é um cara muito talentoso e estar ao lado nele nessa nova trajetória vai ser maravilhoso. Tenho certeza que não só o nosso jogo vai encaixar, como a nossa experiência vai ajudar muito. Tudo o que já passamos servirá, com certeza, para que a gente consiga um entrosamento e possa brigar pelos títulos do Brasileiro, do Circuito Mundial e, mais na frente, do Campeonato Mundial e da corrida olímpica. Estou muito feliz por esta nossa decisão e vou recebê-lo de braços abertos aqui no Rio", disse Evandro que fez dupla em Tóquio com Bruno Schmidt. Eles foram eliminados nas oitavas de final.

"É um momento importante na minha carreira. Foram dois anos de aprendizado e muitas experiências ao lado do Alison, em especial o que vivemos em Tóquio, e agora tenho um desafio novo pela frente. Agradeço ao Evandro pelo convite, estou muito motivado, animado com o que podemos fazer como dupla. Temos um objetivo principal, claro, que é chegar à Olimpíada de Paris 2024. Mas isso é algo que se constrói ao longo dos anos, com muito trabalho e resultados. Vamos trabalhar forte para dar um passo de cada vez nessa caminhada", completou Álvaro Filho, que, com Alison, caiu nas quartas nos Jogos Olímpicos.

Álvaro e Evandro vão participar pela primeira vez de uma competição no dia 21, durante a primeira etapa do Circuito Brasileiro, na Urca, Rio de Janeiro, cidade na qual vão concentrar seus treinamentos.